2019-05-30T08:49:42+03:00
Общество

Учеников в школе в Хабаровском крае неправильно кормили и давали им мало воды

Отвечать за нарушения пришлось директору школы
Ольга КИВА
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Учеников в школе в Хабаровском крае неправильно кормили и давали им мало водыУчеников в школе в Хабаровском крае неправильно кормили и давали им мало водыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школа в Бикине не прошла прокурорскую проверку. По предварительной информации, в учебном заведении кормили учеников неправильной едой и не организовали должным образом питьевой режим.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, среди нарушений зафиксировали несоблюдение требований к организации питания. Так, готовые первые или вторые блюда должны находиться на плите более двух часов, но сотрудники пищеблока это требование нарушали. При организации питьевого режима в школе не обеспечили в достаточном количестве стаканчики. Не хватало стеклянной и фаянсовой тары в обеденном зале и одноразовой - в учебных и спальных помещениях. Не было и отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения. Кроме того, в школьной столовой отсутствовала бутилированная вода.

Итогом разбирательств стал штраф, который выписали директору учебного заведения. На сегодняшний день найденные недочеты уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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