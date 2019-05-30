СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-30T09:39:50+03:00

Законодатели Хабаровского края определились с планами по переходу на новую систему обращения с отходами. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

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Вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами регионе обсудили на совете председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной думе Хабаровского края.

О том, как идет в регионе подготовка к этому переходу, что уже сделано и что предстоит сделать, муниципальным спикерам и депутатам краевого парламента рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин. Он напомнил, что 7 мая в правительстве края прошло заседания рабочей группы по переходу на новую систему обращения ТКО.

Министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин: Нормативная база для перехода на новую систему обращения с отходами готова на 95 процентовФото: Законодательная дума Хабаровского края

Сейчас уже подготовлены два варианта схемы потоков отходов и предварительный перечень объектов, где будет размещаться мусор. Предполагается, что эти свалки будут эксплуатироваться до 2023 года. По итогам заседания рабочей группы пройдет заочное голосование. По его итогам утвердят новую схему и определят зоны деятельности регионального оператора и их количество.

Все изменения внесут в территориальную схему обращения ТКО и только после этого будут запущены необходимые конкурсные процедуры для выбора оператора, отметил Дарий Тюрин. По его словам, в крае уже готово 95%. При этом большинство высказалось за подушевую оплату тарифов за отходы, а не за квадратный метр.

Депутат Сергей Сокуренко в своем выступлении сказал о необходимости дифференциации тарифов с учетом возможностей транспортировки отходов. Представитель Николаевского районного собрания депутатов Ольга Хлупина отметила, что в северных районах нет полигонов для хранения отходов, а отведение земель под них требует их перевода в земли промышленного назначения, следовательно, расширения границ самих поселений, что можно сделать только на уровне краевой думы.

Представитель Николаевского районного собрания Ольга Хлупина посетовала на отсутствие полигонов для отходов на Севере краяФото: Законодательная дума Хабаровского края

После выступления председателей муниципальных представительных органов и депутатов Законодательной думы, говорившими о сложностях, с которыми может столкнуться переход на новую систему, совет принял ряд решений о том, что нужно сделать в ближайшее время.

Так, вопросом о полигонах депутаты займутся вместе с краевым МинЖКХ, а в муниципалитетах надо организовать разъяснительную работу. Также ряд рекомендаций адресован правительству региона, в том числе – по установлению льготных тарифов для отдельных категорий граждан, разработке порядка раздельного накопления отходов и другие.

И главное – переход должен состояться не позднее 1 января 2020 года. Ранее он был перенесен на год.

ИСТОЧНИК KP.RU