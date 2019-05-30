2019-05-30T09:49:54+03:00
Общество

Ветерана войны в Биробиджане машина сбила прямо на тротуаре

Водителя приговорили лишению свободы и обязали выплатить полмиллиона рублей компенсации
Ольга КИВА
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Ветерана войны в Биробиджане машина сбила прямо на тротуареВетерана войны в Биробиджане машина сбила прямо на тротуареФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане прошел суд над автолюбителей, который умудрился сбить на тротуаре ветерана войны. 91-летний мужчина, который к тому оказался Почетным жителем города, шел по своим делам, когда автомобиль на него наехал. Из материалов дела следует, что происшествие случилось августовским днем на участке прилегающей территории к дому № 1 по улице Комсомольской. Обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota Carina, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и не прибег к помощи посторонних лиц.

- В результате под колесами оказался пожилой человек. Позже врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом левого бедра и многочисленные ушибы. В отношении водителя возбудили и расследовали уголовное дело, однако ни во время расследования, ни на суде фигурант своей вины не признал и утверждал, что не сбивал ветерана, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда мужчине ограничили свободу на срок два с половиной года. Кроме того, фигуранта обязали оплатить ветерану войны компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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