2019-05-30T10:08:15+03:00
Общество

На улице Гамарника в Хабаровске ограничат проезд

Временные неудобства связаны с устранением прорыва на тепломагистрали
Ольга КИВА
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На улице Гамарника в Хабаровске ограничат проездНа улице Гамарника в Хабаровске ограничат проездФото: Артем КИЛЬКИН
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На улице Гамарника планируют временно ограничить проезд автомобилей. Запрет вступит в силу 7 июня в 22 часа вечера. Время указано местное. Вынужденный дискомфорт связан с ремонтными работами. Дело в том, что во время гидравлических испытаний специалисты теплосетевой компании выявили порыв на тепломагистрали и теперь неисправность нужно устранить во избежании возникновения аварийных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания», ограничение будет действовать до 00:00 часов 10 июня. При этом жители микрорайона смогут беспрепятственно заезжать на дворовую территорию.

Автолюбителям в Хабаровске приносят извинения за доставленные неудобства. Также автовладельцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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