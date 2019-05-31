Клещи продолжают активно пить кровь жителей Хабаровского края

СЕГОДНЯ 02:25 2019-05-31T02:25:25+03:00

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В Хабаровском крае отмечают увеличение количества пострадавших от клещей. Так, в регионе уже зарегистрировали более двух с половиной тысяч обращений от жителей. Только за минувшую неделю в больницы поступили 724 человек. Треть из них – это дети. Как правило, паразиты атакуют отдыхающих на дачах и в лесу, а также тех, кто гуляет по паркам и скверам. Иногда клещи атакуют людей, прогуливающихся по улицам городов и поселков.

- В целом, медики констатируют, что активность паразитов в регионе продолжает нарастать. К слову, заносят клещей перелетные птицы, бродячие животные и грызуны. Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, как минимум, осматривать себя и детей после прогулок, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, что при укусе клеща нужно в первые 72 часа обязательно сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат в таблетках. Вакцину можно получить в профильных медучреждениях, где принимают по таким случаям. Детям и пожилым людям инъекции делают бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU