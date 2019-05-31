Недостроенная многоэтажка загорелась в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:47 2019-05-31T02:47:24+03:00

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Вчера, 30 мая, в центре Хабаровска загорелась строящаяся многоэтажка. По предварительной информации, возгорание случилось в районе восьмого этажа – горела внешняя стена здания.

- О происшествии стало известно вечером в 16:43. После поступления сообщения на место происшествия отправилась команда пожарных. По прибытии огнеборцы определили очаг возгорания и приступили к тушению. Ликвидировать пламя удалось почти в шесть часов вечера, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент известно, что информация о пострадавших во время происшествия отсутствует. Огонь в общей сложности успел уничтожить порядка 60 квадратных метров внешней обивки здания. В тушении пожара задействовали 12 человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU