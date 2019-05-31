2019-05-31T03:18:53+03:00
Общество

Ушлый рецидивист в Хабаровском крае застопорил работу лесозаготовителей

По версии следствия, фигурант стащил стол, на который подавали бревна для распиливания
Ольга КИВА
Поделиться:
Ушлый рецидивист в Хабаровском крае застопорил работу лесозаготовителейУшлый рецидивист в Хабаровском крае застопорил работу лесозаготовителейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию за помощью обратился представитель лесозаготовительного предприятия. Заявитель рассказал, что неизвестные украли у него оборудование стоимостью 300 тысяч рублей. Ушлый вор оказался разборчивым и стащил самое важное – лесопильный стол, на которые подают бревна для распиливания.

- Оперативники взялись за это дело и вскоре нашли предполагаемого похитителя. Это был 31-летний житель поселка Циммермановка. Раньше он работал на этом предприятии и прекрасно знал, что территория не охраняется. Поэтому мужчина спокойно зашел и забрал чужое имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В прошлом фигуранта уже были судимости за имущественные преступления. В этот раз подозреваемый не стал отпираться и даже поделился своими планами – похищенное он хотел продать. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«День открытых дверей» прошел в колонии в Хабаровском крае
Иностранцу помешали обосноваться в России за счет жены-хабаровчанки
Изменилось расписание автобусного маршрута №40 в Хабаровске
На улице Шиханова в Комсомольске ограничили проезд автотранспорта
Недостроенная многоэтажка загорелась в центре Хабаровска
Клещи продолжают активно пить кровь жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождь
На улице Гамарника в Хабаровске ограничат проезд
Ветерана войны в Биробиджане машина сбила прямо на тротуаре
Законодатели Хабаровского края определились с планами по переходу на новую систему обращения с отходами
Молодежные проекты в Хабаровском крае получат гранты
Учеников в школе в Хабаровском крае неправильно кормили и давали им мало воды
Дома на улице Судостроителей в Комсомольске снова получат тепло и воду
В Хабаровском крае успели спасти краснокнижную рыбу от смерти
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Мужчину обнаружили в горящем доме в Хабаровске
Еще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском крае
Сельчане в Хабаровском крае начали выращивать лес для будущих поколений
Больше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детей
В Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 лет
Отчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайн