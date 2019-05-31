Ушлый рецидивист в Хабаровском крае застопорил работу лесозаготовителей

СЕГОДНЯ 03:18 2019-05-31T03:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию за помощью обратился представитель лесозаготовительного предприятия. Заявитель рассказал, что неизвестные украли у него оборудование стоимостью 300 тысяч рублей. Ушлый вор оказался разборчивым и стащил самое важное – лесопильный стол, на которые подают бревна для распиливания.

- Оперативники взялись за это дело и вскоре нашли предполагаемого похитителя. Это был 31-летний житель поселка Циммермановка. Раньше он работал на этом предприятии и прекрасно знал, что территория не охраняется. Поэтому мужчина спокойно зашел и забрал чужое имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В прошлом фигуранта уже были судимости за имущественные преступления. В этот раз подозреваемый не стал отпираться и даже поделился своими планами – похищенное он хотел продать. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU