На улице Шиханова в Комсомольске ограничили проезд автотранспорта

СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-31T03:58:07+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 31 мая, ограничили проезд автотранспорта на улице Шиханова. Это вынужденная мера в связи с ремонтными работами. Дело в том, что на тепловой сети случился порыв. Чтобы устранить выявленную неисправность, потребовалось приостановить движение по проезжей части улицы Шиханова от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с проспектом Ленина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение вступило в силу сегодня в восемь часов утра. Время указано местное. Движение автотранспорта будет возобновлено после окончания всех ремонтных работ.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Горожан просят отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации, автолюбителям настоятельно рекомендуют учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU