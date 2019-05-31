Изменилось расписание автобусного маршрута №40 в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:32 2019-05-31T04:32:59+03:00

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В Хабаровске решили изменить расписание автобусного маршрута №40, который курсирует от остановки «Весовая овощесовхоза» до остановки «Химфармзавод».

Как сообщили в городском управлении транспорта, корректировки вступят в силу со 2 июня 2019 года. На такой шаг городские власти решились после того, как сами горожане об этом попросили. Жители краевой столицы пожелали, чтобы на летний период добавили рейсы в вечернее время в воскресные дни. Теперь автобусы от остановки «Химфармзавод» будут отходить в 19:43 и 20:00.

Напомним, что с 7 июня на улице Гамарника ограничат проезд автотранспорта. Запрет будет действовать до 10 июня. За это период специалисты теплосетевой компании устранят выявленный порыв на тепломагистрали. При этом жители микрорайона смогут беспрепятственно заезжать на дворовую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU