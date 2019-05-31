Иностранцу помешали обосноваться в России за счет жены-хабаровчанки

СЕГОДНЯ 04:58 2019-05-31T04:58:53+03:00

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Гражданин Узбекистана хотел получить разрешение на временное проживание в России и ради этого женился на хабаровчанке. Однако не долго длилось семейное счастье иностранца. Тем более что и семьи как такой в принципе не было. Это в последствии признал сам мужчина.

- Гражданин Узбекистана подал заявление на оформление разрешения на основании заключенного брака с россиянкой. Однако во время проверки выяснилось, что мужчина не живет со своей законной женой, общего хозяйства супруги не ведут, не имеют совместного имущества и общих детей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге, сам иностранец рассказал, что женился ради заветного документа. Дело закончилось тем, что суд признал брак фиктивным, а регистрацию в ЗАГСе постановил аннулировать. Решение суда пока в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU