2019-05-31T05:33:48+03:00
Общество

«День открытых дверей» прошел в колонии в Хабаровском крае

Родственники осужденных посмотрели, в каких условиях живут их близкие
Ольга КИВА
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«День открытых дверей» прошел в колонии в Хабаровском крае«День открытых дверей» прошел в колонии в Хабаровском краеФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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В исправительной колонии, расположенной в селе Заозерное Хабаровского района провели акцию «День открытых дверей». Она подразумевает экскурсию по учреждение для родственников осужденных. Во время посещения гостям показали, в каких условиях живут их близкие. Так, посетителям показали помещения, в которых проживают осужденные, комнаты отдыха, столовую и храм, расположенный на режимной территории. В исправительной колонии есть свой клуб, большой спортивный зал и открытая площадка для игры в футбол и хоккей.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, в этой колонии отбывают наказание осужденные за тяжкие преступления люди, попавшие в места лишения свободы впервые. Сроки отбывания наказания у каждого здешнего обитателя большие, поэтому осужденным нужна возможность встретиться с родственниками, провести с ними время.

Для участия в акции отобрали только тех, кого положительно характеризуют в исправительном учреждении, а также тех, кто стабильно выходит на работу, гасит исковые требования перед потерпевшими, не нарушает установленный порядок содержания. Родственники признались после экскурсии, что были удивлены увиденным. Их представления о тюрьме отличались от действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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