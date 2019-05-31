2019-05-31T05:57:33+03:00
Туризм

Туристам из Японии предложат путеводитель по Хабаровскому краю

Подготовка материалов для издания уже началась
Ольга КИВА
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Туристам из Японии предложат путеводитель по Хабаровскому краюТуристам из Японии предложат путеводитель по Хабаровскому краюФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются издать специальный путеводитель для туристов из Японии. На сегодняшний день уже началась подготовка материалов для этого пособия, в котором будет презентация наиболее привлекательных для японских туристов объектах региона.

- Так, в путеводителе собираются описать национальное село Сикачи-Алян и петроглифы, которые находятся там. Кроме того, в издании укажут интересные факты об Амурском утесе, музеях имени Гродекова и Дальневосточном художественном, о площадях, памятниках архитектуры и храмах Хабаровска, - рассказали в комитете по туризму краевого министерства культуры.

Готовое издание планируют распространять в туристических агентствах Японии. Отметим, что за прошлый год Хабаровский край посетили больше четырех тысяч жителей Страны восходящего солнца. Чаще всего они предпочитают обзорные экскурсии по Хабаровску, гастрономические туры и мастер-классы, а также их интересует быт и культура малочисленных народов Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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