Места захоронения в ЕАО обложили бытовыми отходами

СЕГОДНЯ 06:21 2019-05-31T06:21:49+03:00

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Рядом с местами захоронения в границах поселка Смидович в ЕАО образовались мусорные кучи. При этом в администрации Смидовичского городского поселения никаких мер не предприняли, чтобы ликвидировать незаконные свалки. Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. Вскоре на него обратили внимание и работники прокуратуры.

- По итогу проверки подтвердился факт нарушения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. В непосредственной близости от мест захоронения действительно находилась несанкционированная свалка бытового мусора. В результате главе администрации МО «Смидовичское городское поселение» внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также от него потребовали принять меры по ликвидации несанкционированных свалок в местах захоронения, организовать сбор и вывезти мусор с территории кладбища, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Требования правоохранителей в администрации выполнили – ликвидировали свалки на кладбище, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении этого самого должностного лица возбудили административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU