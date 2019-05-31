2019-05-31T07:03:59+03:00
Здоровье

Телемедицина проникает в отдаленные районы Хабаровского края

Возможность удаленных консультаций появилась у полсотни учреждений
Ольга КИВА
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Телемедицина проникает в отдаленные районы Хабаровского краяТелемедицина проникает в отдаленные районы Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжают активно внедрять телемедицину. Эта технология дает возможность удаленных консультаций в режиме онлайн. Врачи могут делать прямые включения по видеосвязи, обмениваться с коллегами медицинскими снимками и с помощью «коллективного разума» принимать правильные решения.

- На сегодняшний день телемедицина доступна в более чем 50 медучреждениях региона. Практически в каждой районной больнице есть необходимое оборудования для видеосвязи. В сложных случаях местные врачи могут запросить помощь в специализированных клиниках. К слову, в прошлом году с помощью этой технологии провели свыше тысячи сеансов удаленной связи. Врачи обращались в Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова и в другие ведущие медучреждения страны, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что внедрению телемедицины мешает только скорость передачи данных в интернет. Она довольно высока там, где проложены оптико-волоконные линии. В основном это южные и центральные районы. На севере региона связь пока оставляет желать лучшего. Однако исправить эту ситуацию собираются, проложив линий связи в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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