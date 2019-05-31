2019-05-31T07:37:00+03:00
Происшествия

Под деревом в Хабаровском крае нашли украденное самородное золото

По версии следствия, спрятал драгметалл машинист экскаватора, работавший на месторождении
Ольга КИВА
Поделиться:
Под деревом в Хабаровском крае нашли украденное самородное золотоПод деревом в Хабаровском крае нашли украденное самородное золотоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет машинист экскаватора, которого обвиняют в краже драметалла. По версии следствия, мужчина похитил с участка добычи самородное золото, в состав которого вошли два драгоценных металла. Ущерб от его действий оценили в один миллион 900 тысяч рублей.

- Промышлял фигурант с июля по октябрь 2018 года. При этом обвиняемый похищал из промывочного аппарата частицы самородного золота, выносил их в ведре, а потом в полимерном пакете прятал под свалившимся деревом недалеко от месторождения. После исследования найденного драгметалла выяснили, что в состав похищенных частиц вошли более 730 граммов золота и около 80 граммов серебра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия также проверили и экскаватор, на котором работал подозреваемый. В салоне машины нашли и изъяли частицы самородного золота. Расследование уголовного дела по статье «Кража», возбужденного в отношении мужчины, уже закончилось. Материалы находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух комсомольчан наказали за размещение незаконной публикации в соцсети
Для женщины и ребенка в Хабаровске поездка на авто чуть не стала последней в жизни
Телемедицина проникает в отдаленные районы Хабаровского края
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»
Места захоронения в ЕАО обложили бытовыми отходами
Туристам из Японии предложат путеводитель по Хабаровскому краю
«День открытых дверей» прошел в колонии в Хабаровском крае
Иностранцу помешали обосноваться в России за счет жены-хабаровчанки
Изменилось расписание автобусного маршрута №40 в Хабаровске
На улице Шиханова в Комсомольске ограничили проезд автотранспорта
Ушлый рецидивист в Хабаровском крае застопорил работу лесозаготовителей
Недостроенная многоэтажка загорелась в центре Хабаровска
Клещи продолжают активно пить кровь жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождь
На улице Гамарника в Хабаровске ограничат проезд
Ветерана войны в Биробиджане машина сбила прямо на тротуаре
Законодатели Хабаровского края определились с планами по переходу на новую систему обращения с отходами
Молодежные проекты в Хабаровском крае получат гранты
Учеников в школе в Хабаровском крае неправильно кормили и давали им мало воды
Дома на улице Судостроителей в Комсомольске снова получат тепло и воду
В Хабаровском крае успели спасти краснокнижную рыбу от смерти
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО
Мужчину обнаружили в горящем доме в Хабаровске
Еще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском крае
Сельчане в Хабаровском крае начали выращивать лес для будущих поколений
Больше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детей
В Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 лет
Отчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайн