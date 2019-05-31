Под деревом в Хабаровском крае нашли украденное самородное золото

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-31T07:37:00+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет машинист экскаватора, которого обвиняют в краже драметалла. По версии следствия, мужчина похитил с участка добычи самородное золото, в состав которого вошли два драгоценных металла. Ущерб от его действий оценили в один миллион 900 тысяч рублей.

- Промышлял фигурант с июля по октябрь 2018 года. При этом обвиняемый похищал из промывочного аппарата частицы самородного золота, выносил их в ведре, а потом в полимерном пакете прятал под свалившимся деревом недалеко от месторождения. После исследования найденного драгметалла выяснили, что в состав похищенных частиц вошли более 730 граммов золота и около 80 граммов серебра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия также проверили и экскаватор, на котором работал подозреваемый. В салоне машины нашли и изъяли частицы самородного золота. Расследование уголовного дела по статье «Кража», возбужденного в отношении мужчины, уже закончилось. Материалы находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU