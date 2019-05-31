Для женщины и ребенка в Хабаровске поездка на авто чуть не стала последней в жизни
Вчера, 30 мая, в центре Хабаровска произошло дорожное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок. Это пассажиры машины Toyota Funcargo. В эту иномарку врезался автомобиль Nissan Tiida. По предварительной информации водитель Nissan Tiida должен был уступить дорогу, когда выезжал на главную на перекрестке улица Комсомольская – Уссурийский бульвар. Однако автолюбитель посчитал иначе, поехал не пропустив машину, двигающуюся по улице Комсомольской, в результате произошла авария.
Как сообщил информированный источник, в результате дорожного происшествия у женщины травмировано колено, а у ребенка диагностировали ушибленную рану лба. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. У одного стаж вождения 11 лет, у второго четыре года. В отношении водителя Nissan Tiida вынесли определение о возбуждении административного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU