2019-05-31T08:05:54+03:00
Происшествия

Для женщины и ребенка в Хабаровске поездка на авто чуть не стала последней в жизни

В их машину врезалась иномарка, водитель которой должен был уступить дорогу, но не сделал этого
Ольга КИВА
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Для женщины и ребенка в Хабаровске поездка на авто чуть не стала последней в жизниДля женщины и ребенка в Хабаровске поездка на авто чуть не стала последней в жизниФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Вчера, 30 мая, в центре Хабаровска произошло дорожное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок. Это пассажиры машины Toyota Funcargo. В эту иномарку врезался автомобиль Nissan Tiida. По предварительной информации водитель Nissan Tiida должен был уступить дорогу, когда выезжал на главную на перекрестке улица Комсомольская – Уссурийский бульвар. Однако автолюбитель посчитал иначе, поехал не пропустив машину, двигающуюся по улице Комсомольской, в результате произошла авария.

Как сообщил информированный источник, в результате дорожного происшествия у женщины травмировано колено, а у ребенка диагностировали ушибленную рану лба. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. У одного стаж вождения 11 лет, у второго четыре года. В отношении водителя Nissan Tiida вынесли определение о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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