Пострадавшие от взрыва газа в поселке Приамурском в ЕАО получат компенсацию спустя полгода

СЕГОДНЯ 03:18 2019-06-03T06:53:03+03:00

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На ликвидацию последствий взрыва бытового газа в жилом доме поселка Приамурский выделили деньги из резервного фонда правительства Российской Федерации. Происшествие случилось 6 ноября 2018 года в многоэтажке на улице Островского. В результате взрыва газа погиб один человек, квартиры второго и третьего подъездов признали непригодными для проживания, часть жителей дома частично или полностью утратили свое имущество.

- На ликвидацию последствий выделили 9252,3 тысячи рублей. Деньги освоят в виде выплат на оказание единовременной материальной помощи жильцам.Также гражданам компенсируют частичную или полную утрату имущества первой необходимости, выплатят единовременное пособие членам семьи погибшего при взрыве человека. Часть денег направят на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Так, единовременная материальная помощь составит 10 тысяч рублей на человека, за частично утраченное имущество – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч рублей на человека. Выплаты на несовершеннолетних будут производить на одного из родителей с согласия второго.

Отметим, что гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации, также планируют выдать 23 бланка государственных жилищных сертификатов. Эта процедура должна быть проведена до 27 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU