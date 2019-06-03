2019-06-03T03:45:09+03:00
Общество

На Хабаровский край будут равняться в области образования детей с инвалидностью

Опыт по организации системы психолого-педагогического сопровождения школьников в Совете Минпросвещения РФ рекомендовали к распространению в других регионах страны
Ольга КИВА
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На Хабаровский край будут равняться в области образования детей с инвалидностью ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяНа Хабаровский край будут равняться в области образования детей с инвалидностью ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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Хабаровский край стал своего рода ориентиром в области образования детей с инвалидностью. Наработанный в регионе опыт по организации системы психолого-педагогического сопровождения школьников признали эффективным. Совет Минпросвещения РФ рекомендовал к распространению наработанную практику в других регионах страны.

Как сообщили в краевом минобре, в регионе на сегодняшний день почти 20 тысяч детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья или имеют инвалидность. В регионе реализуют проект «Образование для будущего», благодаря которому посещаемость детских садов ребятами с ОВЗ увеличилась до 86 процентов, детьми-инвалидами - до 96 процентов. К слову, в регионе расширили сеть коррекционных школ до 20 учреждений.

Отметим, что в крае также стараются работать с детьми в области профориентации. Начиная с 2019 года, в коррекционных школах проводят профобучение по девяти направлениям, востребованным на рынке труда. В 2015 году таких направлений было всего три. К 2024 году в регионе планируют создать новые центры профессиональных компетенций как для учеников массовых школ, так и для детей с ОВЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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