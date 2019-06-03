2019-06-03T06:49:01+03:00
Общество

Сотни участков леса раздали как «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае

В общей сложности заключено больше 300 договоров безвозмездного пользования земель лесного фонда
Ольга КИВА
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Сотни участков леса раздали как «дальневосточные гектары» в Хабаровском краеСотни участков леса раздали как «дальневосточные гектары» в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае в рамах реализации закона «О Дальневосточном гектаре» выдают в безвозмездное пользование земли лесного фонда. На сегодняшний день в краевое управление лесами поступило около тысячи заявлений от потенциальных землевладельцев.

- С гражданами заключили 342 договора безвозмездного пользования земель лесного фонда. В этом году оформили три отказа, так как заявители хотели оформить участки в особо охраняемых лесах или на земельных участках общего пользования (дорогах). Общая площадь предоставленных земельных участков на землях лесного фонда в регионе составила более 509 гектаров, - рассказали в краевом управлении лесами.

Отметим, что 163 человека уже определились, для чего им нужен участок. В основном люди хотят заниматься рекреационной и сельскохозяйственной деятельностью, заготавливать древесину, вести личное подсобное хозяйство, строить дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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