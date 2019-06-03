2019-06-03T05:37:42+03:00
Происшествия

Отдыхающий в Хабаровске превратился в потерпевшего после пропажи портмоне

Мужчина разом лишился паспорта, банковских карт и наличных денег
Ольга КИВА
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Отдыхающий в Хабаровске превратился в потерпевшего после пропажи портмонеОтдыхающий в Хабаровске превратился в потерпевшего после пропажи портмонеФото: Олег ЗОЛОТО
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Отдых молодого хабаровчанина резко закончился, когда он обнаружил пропажу портмоне. В бумажнике горожанин хранил паспорт, банковские карты и наличные деньги в сумме 50 тысяч рублей. В полицию посетитель кафе обратился ночью.

- Заявитель рассказал, что мог оставить портмоне на столе, когда ушел мыть руки. Оперативники сообразили, что бумажник мог забрать тот, кто заходил в помещение сразу после потерпевшего. Так они вышли на 22-летнего фигуранта, который отдыхал в этом же кафе, только сидел в соседней компании, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемый быстро подобрал оставшийся без присмотра бумажник и спешно покинул кафе. На момент задержания он успел потратить часть наличности. Фигурант признался в содеянном и даже компенсировал потерпевшему финансовые потери. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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