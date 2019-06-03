2019-06-03T06:13:35+03:00
Звезды

«Знакомый сюжет из истории города» покажет молодежь Комсомольска

К конкурсу допускают всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет
Ольга КИВА
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«Знакомый сюжет из истории города» покажет молодежь Комсомольска ФОТО: Алексей Белянчев«Знакомый сюжет из истории города» покажет молодежь Комсомольска ФОТО: Алексей Белянчев
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В Комсомольске-на-Амуре стартовал конкурс короткометражных видеороликов «Знакомый сюжет из истории города». К участию допускают участников в возрасте от 14 до 35 лет, которые желают снять видеосюжет, пропагандирующий патриотизм и любовь к своему городу.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в видеороликах нужно отразить историю или интересное событие, которое увидели молодые комсомольчане. Ребятам нужно будет создать мини-фильм и предоставить его на конкурс. Заявки от участников будут принимать до 10 сентября 2019 года.

Чтобы заявить об участии, кандидатам нужно будет отправить данные о себе и ссылку на видеофайл на электронную почту duma@kmscity.ru или romanredwood@mail.ru. Представленные работы опубликуют в социальной сети в аккаунте организатора, чтобы провести голосование. По результатам опроса определят победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Более подробная информация по телефонам 8-962-298-94-93 и 52-29-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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