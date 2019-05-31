2019-05-31T10:35:58+03:00
Общество

Двух комсомольчан наказали за размещение незаконной публикации в соцсети

Фигуранты разместили пост, содержащий призывы к действиям насильственного характера
Ольга КИВА
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Двух комсомольчан наказали за размещение незаконной публикации в соцсетиДвух комсомольчан наказали за размещение незаконной публикации в соцсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре закончилось судебное разбирательство в отношении двух горожан, подозреваемых возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. По предварительной информации, горожане опубликовали в аккаунте одной из социальной сетей информацию, содержащую призывы к осуществлению действий насильственного характера, возбуждению ненависти или вражды, а также унижение чести или достоинства в отношении группы лиц, выделенных по половому признаку, национальности.

- Проверку по факту публикации проводили совместно с сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю. В итоге в отношении двух горожан возбудили административные дела, материалы которых позже передали в суд на рассмотрение, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Служители Фемиды признали горожан виновными и постановили в качестве наказания обязать нарушителей оплатить штраф. Теперь каждый фигурант должен заплатить по 10 тысяч рублей. Судебные постановления в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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