2019-06-01T06:46:10+03:00
Общество

О погоде в Хабаровском крае и ЕАО

Первый день лета продолжает эстафету дожей в регионе
Владимир ЗЕНКОВ
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В Хабаровске ожидается теплая погодаВ Хабаровске ожидается теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске 18 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре 15 градусов, небольшой дождь. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду.

В Советской Гавани до 14 градусов, дождь. Ветер от 6 до 11 метров в секунду.

В Николаевске 12 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.

В Биробиджане 18 градусов тепла, дождь. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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