О погоде в Хабаровском крае и ЕАО

СЕГОДНЯ 02:45 2019-06-01T06:46:10+03:00

Первый день лета продолжает эстафету дожей в регионе

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске 18 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре 15 градусов, небольшой дождь. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду.

В Советской Гавани до 14 градусов, дождь. Ветер от 6 до 11 метров в секунду.

В Николаевске 12 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.

В Биробиджане 18 градусов тепла, дождь. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU