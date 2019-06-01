О погоде в Хабаровском крае и ЕАО
Первый день лета продолжает эстафету дожей в регионе
В Хабаровске ожидается теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске 18 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре 15 градусов, небольшой дождь. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду.
В Советской Гавани до 14 градусов, дождь. Ветер от 6 до 11 метров в секунду.
В Николаевске 12 градусов тепла, небольшой дождь. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
В Биробиджане 18 градусов тепла, дождь. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU