Хабаровский край пополнит свой бюджет на 9 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 03:39 2019-06-01T03:59:21+03:00

Доходную часть удалось повысить за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Доходную часть удалось повысить за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

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Региону удалось нарастить доходную часть казны почти на 9 млрд рублей. Это стало возможным за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов из федеральной казны. Законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотрели в краевом парламенте в первом чтении.

Доходы направят на финансирование региональных государственных программ.

Около 680 миллионов рублей пойдут на выплату региональной доплаты к пенсии, 275 млн предусмотрены на обеспечение лекарствами жителей края, 28 миллиона рублей пойдут на покупку новых флюорографов. 54,5 миллиона рублей направят на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов министерству ЖКХ. Министерству культуры края дополнительно выделят 70 млн рублей. Эти деньги пойдут на приобретение здания для Хабаровского краевого театра кукол.

Еще одно из социально направлений, которое на контроле главы региона, - питание детей в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края. Предполагается, что компенсация родительской платы будет осуществляться на условиях софинансирования, то есть компенсироваться из местного и регионального бюджетов. Соотношение софинансирования составит 73% и 27%. На эти цели будет направлено более 86 млн рублей. Новую систему школьного питания запустят с 1 сентября 2019 года.

Как подчеркнули в министерстве финансов края - общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 109,2 млрд рублей, расходная часть – 117 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU