Хабаровске празднует День города

СЕГОДНЯ 04:41 2019-06-01T04:44:12+03:00

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После фейерверка пассажирский транспорт развезет хабаровчан по домам.

Хабаровск сегодня празднует 161 год со дня образования, в скором времени в центре начнется праздничное шествие, сообщает "Открытый город".

Продолжится день чередой концертов в разных местах города.Весь день в городских парках и скверах будет звучать музыка, проходить разные конкурсы и творческие состязания.

Завершится праздник салютом на набережной Амура. Вечером в 21:45 сотни ярких вспышек украсят небо над Хабаровском. Продолжительность фейерверка - 13 минут. В этом году будут добавлены японские заряды большего калибра. Также планируется музыкальное сопровождение огненного шоу. Для этого будут установлены мощные динамики в нескольких местах города.

После фейерверка пассажирский транспорт развезет хабаровчан по домам. 1 июня он будет работать до 23:30. Дополнительные рейсы выставлены на автобусные маршруты № 1Л, 1С, 8, 10, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 29К, 29П, 33, 34, 49, 55, 56, 58, 71, 80, 73, 82, 83, 83П, а также троллейбусные и трамвайные - №1. Пассажирский транспорт будет курсировать вне расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU