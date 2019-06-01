Думу Хабаровского края будут выбирать по новым правилам

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-01T06:43:34+03:00

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Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва назначены на 8 сентября. Соответствующее постановление принято сегодня, 30 мая, на очередном заседании краевого парламента, сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу краевого парламента, - сообщает пресс-служба краевого парламента.

Поскольку срок полномочий шестого созыва истекает в этом сентябре, датой выборов утверждено 8 сентября 2019 года.

Поскольку краевое законодательство за это время изменилось, следующую думу сформируют иначе. Как рассказали в пресс-службе думы, изменится соотношение одномандатников к тем кто по спискам. Депутатов-одномандатников будет 24, а избранных по партийным спискам — 12. Карту одномандатных округов уже изготовили.

Стоит добавить, что сами партийные списки на новых выборах будут включать лишь регионалов, а не общерегиональные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU