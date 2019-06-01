2019-06-01T07:21:07+03:00
Общество

В районе им. Полины Осипенко осложняется паводковая обстановка

Для оказания помощи населению в район вылетели отряд МЧС
Поделиться:
С собой спасатели имеют все необходимое оборудование для проведения работС собой спасатели имеют все необходимое оборудование для проведения работФото: Амурский спасательный центр МЧС России
Изменить размер текста:

Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России убыли в район имени Полины Осипенко для проведения аварийно-спасательных работ и мониторинга паводковой обстановки, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В результате прошедших осадков произошел резкий подъем уровня воды из за этого в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края сложилась сложная обстановка.

Для проведения всего комплекса превентивных мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ утром 1 июня из Хабаровска в район имени Полины Осипенко убыла группировка спасателей Дальневосточного регионального поисково спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 2 единиц техники.

С собой спасатели имеют необходимое снаряжение, лодки, шанцевый и другой аварийно-спасательный инструмент для оказания помощи населению и проведения работ по ликвидации последствий паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24