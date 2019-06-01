В районе им. Полины Осипенко осложняется паводковая обстановка

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-01T07:21:07+03:00

С собой спасатели имеют все необходимое оборудование для проведения работ Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Для оказания помощи населению в район вылетели отряд МЧС

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Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России убыли в район имени Полины Осипенко для проведения аварийно-спасательных работ и мониторинга паводковой обстановки, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В результате прошедших осадков произошел резкий подъем уровня воды из за этого в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края сложилась сложная обстановка.

Для проведения всего комплекса превентивных мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ утром 1 июня из Хабаровска в район имени Полины Осипенко убыла группировка спасателей Дальневосточного регионального поисково спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 2 единиц техники.

С собой спасатели имеют необходимое снаряжение, лодки, шанцевый и другой аварийно-спасательный инструмент для оказания помощи населению и проведения работ по ликвидации последствий паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU