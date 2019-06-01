В результате пожара в Хабаровске обгорел мужчина

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-01T07:43:17+03:00

Пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном жилом деревянном доме по улице Казанской

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В 10 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация, что подразделения хабаровского гарнизона пожарной охраны выехали по сообщению о возгорании в деревянном двухэтажном доме по улице Казанской.

На момент прибытия пожарных на месте вызова горела квартира на первом этаже. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению и проверке помещений на наличие людей. Существовала угроза распространения пламени на второй этаж.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 17 человек, из них три ребенка.

В течение получаса пожарные остановили распространение огня и локализовали пожар. В 10:30 доложили о ликвидации открытого горения. После проведения разборки и проливки деревянных конструкций пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадал один человек. Мужчина с ожогами различной степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

Огнем повреждены комната на первом этаже и часть наружной стены на общей площади 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU