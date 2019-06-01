В Хабаровском крае началась реконструкция региональных и городских дорог

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-01T09:11:28+03:00

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В этом году дорожные работы будут проводится рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В план работ на Хабаровских и Комсомольских трассах внесено 13 объектов и общая стоимость работ составит 540 миллиона рублей. Уже определены подрядчики, заключены договоры, ремонтники уже приступили к работам, - сообщили в министерстве промышленности и транспорта края.

- В частности, начался ремонт региональной дороги «Хабаровск – Ильинка – Ракитное – Гаровка» с 11 по 16 км. Подписание контракта по этому объекту состоялось еще в марте. Также в числе наиболее крупных объектов - ремонт объездной трассы в Хабаровске от Матвеевского шоссе до улицы Тихоокеанской, автомобильных дорог «Подъезд к селу Ачан», «Подъезд к поселку Мухен». В Комсомольске-на-Амуре реконструкция началась с одной из главных магистралей города - проспекта Первостроителей, - подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что в ходе ремонта, планируется полностью снять старое асфальтовое покрытие, а новое уложить в два слоя с геосеткой между ними. Помимо этого будут заменены бордюры, осуществлен подъем колодцев, отремонтированы тротуары, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Обновленный проспект будет оборудован системой видеофиксации. Все работы должны быть завершены к началу сентября.

В списках на капитальный ремонт в рамках национального проекта две улицы Хабаровска. На Тихоокеанской подрядчикам предстоит заняться выносом инженерных коммуникаций. Открыть движение по Краснореченской на участке от улиц Богачева до Прогрессивной строителям необходимо до ноября этого года. Здесь уже выполнена большая часть работ по расширению проезжей части. Осталось проложить ливневый коллектор, переставить несколько световых опор.

ИСТОЧНИК KP.RU