На Сахалине осудили преступника, совершившего разбой на ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 04:49 2019-06-02T04:49:13+03:00

Обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

На розыск преступника был брошен весь личный состав сахалинской полиции

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Смирныховским районным судом Сахалинской области вынесен приговор 29-летнему мужчине, который признан виновным в совершении разбойного нападения и ряда краж, - ресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

25 августа 2018 года преступник пришел в магазин по улице Октябрьская города Поронайска. Там он прошел в отдел, торгующий ювелирными украшениями, достал из рюкзака охотничий карабин и, угрожая продавщице огнестрельным оружием, похитил с прилавка золотые изделия и выручку. Стоимость похищенных украшений составила свыше полутора миллиона рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Анивского района. Большая часть похищенных украшений, а также оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

В ходе дальнейшего следствия, проведенного следователями ОМВД России по Поронайской городскому округу и следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский», было установлено, что обвиняемый также совершил две квартирные кражи в поселке городского типа Смирных. В первом случае преступник похитил бытовую технику и различное. Во втором, помимо ценных вещей, обвиняемый похитил сейф с охотничьим обрезом «Сайга-МК» и патронами, которые впоследствии и использовал для разбойного нападения на магазин.

Доказательства, собранные следствием, были признаны судом достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора за совершение целого ряда преступлений: две квартирные кражи, хищение оружия и боеприпасов, незаконное хранение огнестрельного оружия, разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU