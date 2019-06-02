Женщина и трое детей погибли в пожаре на даче под Хабаровском

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-02T07:27:03+03:00

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Ночью с 1 на 2 июня на телефон «112» поступило сообщение о том, что в дачном садовом некоммерческом товариществе «Дальневосточник» в районе села Смирновка Хабаровского района произошёл пожар. Расстояние до ближайшей пожарной части более 20 километров. По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что горит деревянный одноэтажный дачный дом, - сообщила в пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подразделения приступили к тушению пожара, также сотрудники провели проверку внутренних помещений и поиск людей. В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось 7 человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчине 1695 года рождения и женщине 1973 года. Бабушке и трём её внукам 7, 3 и почти двух лет спастись не удалось.

Для локализации огня брандмейстерам потребовалось 40 минут, площадь пожара составила 70 кв. метров. Почти в половине 4-го утра пожар был ликвидирован. Во избежание повторного возгорания сотрудники пожарной охраны провели разборку и проливку деревянных конструкций. Всего в тушении пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

В настоящее время причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU