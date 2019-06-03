2019-06-03T05:34:32+03:00
Общество

Сельские школы Хабаровского края оснастят цифровым оборудованием

В учебный процесс внедрят 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности
Ольга КИВА
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Сельские школы Хабаровского края оснастят цифровым оборудованиемСельские школы Хабаровского края оснастят цифровым оборудованиемФото: Правительство Хабаровского края
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В сельских школах Хабаровского края появится цифровое оборудование. Пока этот процесс находится на этапе закупки. В общей сложности на приобретение новой техники в регионе планируют потратить около 40 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, модернизацию собираются провести на базе образовательных учреждений поселков Литовко, Известковый, Дормидонтовка, Монгохто, ЦЭС, Березовый, Горин, Снежный, Маго; сел Аян, Лермонтовка, Аван, Троицкое, Маяк, Хурба, Бичевая, Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая Речка, имени Полины Осипенко. Охватит «цифра» и сельские поселения Богородское, Гаткинское и Булгин.

Среди приобретаемой техники компьютеры, 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности. Кроме того, в учебный процесс внедрят манекены для отработки навыков оказания первой помощи, ручной электрический и механический инструмент, комплекты для игры в шахматы и современную мобильную мебель. Это оборудование понадобится для более эффективного обучения школьников таким предметам, как «Технология», «ОБЖ», «Информатика» с помощью современного оборудования. Подобный подход к образовательному процессу поможет сократить разрыв между городскими и сельскими школами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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