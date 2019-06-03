Туристическую тропу обустроили в заповедных лесах Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-03T07:00:41+03:00

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В заповеднике «Комсомольский» обустроили туристическую тропу. Желающие провести время на природе смогут не просто гулять по лесу, но и отдыхать на стоянках, где установили деревянные скамейки, столы, настилы под палатки и туалет. Кроме того, на вертикальном подъеме, ведущем на смотровую площадку «Сердце реки Горин», оборудовали 12-метровую лестницу.

Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Заповедное Приамурье», обустроенные площадки появились на кордоне «Тихая» и мысе Первый Бык. При этом благоустраивали территории, несмотря на ненастную погоду. Так, на перемещение рабочей группы в место назначения ушел практически целый день. Дорогу до кордона «Тихая» затопило, и вещи приходилось перевозить на лодке.

После того, как работы по благоустройству туристического маршрута закончились, волонтеры признались, что им понравилось жить в заповеднике. Они с удовольствием остались бы здесь еще, но, к сожалению, срок отпуска был небольшой, и нужно было возвращаться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU