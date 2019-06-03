Переломами костей несовершеннолетнего закончилась пьяная езда в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-03T10:41:26+03:00

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В минувшие сутки, 2 июня, в Хабаровске произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний. Потерпевший ехал на своем мопеде по улице Ильича, как вдруг со встречной полосы вылетела машина Mercedes Benz. Юноша не успел ретироваться и врезался в иномарку.

Как позже выяснилось, за рулем авто сидел нетрезвый водитель. По предварительной информации, 16-летнего парня доставили в больницу в нейрохирургическое отделение.

- Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей туловища, конечностей, эпидуральную гематому и перелом костей таза, - рассказал информированный источник.

В отношении водителя мопеда и иномарки составили административные протоколы. У первого не было водительского удостоверения, во время поездки мальчик был без мотошлема. Автолюбителю придется ответить за нетрезвую езду и отсутствие страхового полиса.

ИСТОЧНИК KP.RU