В Хабаровском крае и ЕАО выяснили, где живет больше всего должников-алиментщиков

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-03T10:39:57+03:00

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В Хабаровском крае и ЕАО выяснили, в каких городах живет больше всего алиментщиков, забывающих платить деньги на содержание собственных детей. Так, в лидерах оказался Хабаровск, где количество исполнительных производств от общего объема составляет 26,5 процента.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, на втором месте Комсомольск-на-Амуре. Здесь живут более 10 процентов родителей, принципиально не исполняющих алиментные обязательства. По количеству исполнительных производств по неоплаченным алиментам третьего места вполне достойна столица Еврейской автономии. Здесь процент дел о взыскании алиментов составляет 7,8 процента.

В целом в Хабаровском крае и ЕАО на конец мая текущего года исполнительных производств по алиментам насчитывается 13 тысяч 934. Чтобы наглядно видеть сложившуюся ситуацию, в ведомстве составили «алиментную карту». Отметим, что на сегодняшний день на территории Хабаровского края и Еврейской автономии нет населенного пункта, где не проживал был должник по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU