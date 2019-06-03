2019-06-03T10:38:36+03:00
Происшествия

Пожар в Хабаровском крае: в огне погибли трое детей и их бабушка

Спастись удалось лишь мужу погибшей и девятилетней девочке
Ольга КИВА
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Трагически оборвались жизни маленьких детей и женщина при пожаре в Хабаровском краеТрагически оборвались жизни маленьких детей и женщина при пожаре в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 2 июня, в Хабаровском районе случилась трагедия – в пожаре погибли трое малолетних детей и их бабушка. Чудом в этом происшествии выжили муж погибшей и девятилетняя девочка.

- По предварительным данным, огненная стихия разыгралась в садоводческом товариществе «Дальневосточник», расположенном недалеко от села Смирновка Хабаровского района. Семья находилась непосредственно в доме, когда случилось возгорание. На данный момент, по мнению экспертов, наиболее возможная причина пожара – замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту смерти трех детей и 48-летней женщины. На данный момент эксперты проводят проверку инцидента, восстанавливают картину случившегося и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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