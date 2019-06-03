Незадачливый дачник в Комсомольском районе попался с зарослями конопли

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-03T12:29:20+03:00

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На одной из дач в Комсомольском районе обнаружили заросли конопли. Участок принадлежал 29-летнему местному жителю, который, кстати, упорно твердил, что выращивал травку исключительно для личного потребления.

- В общей сложности на территории дачного участка насчитали порядка 200 кустов растения. Коноплю уже изъяли, в дальнейшем она будет уничтожена, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодой человек, видимо, не придал значения тому факту, что за культивацию наркосодержащего растения предусмотрена уголовная ответственность. Теперь же он на практике увидит, как в этом случае действует правосудие. Уголовное дело в отношении незадачливого дачника уже завели, расследование продолжается. Если суд признает его виновным, то в качестве наказания молодой человек может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU