СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-03T11:55:52+03:00

Санитарная рубка деревьев под Хабаровском оказалась не совсем законной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители села Тополево Хабаровского района стали свидетелями не совсем законной санитарной рубки. Местным жителям показалось, что рабочие неправильно убирают насаждения. С просьбой проверить законность их действий сельчане обратились к правоохранителям.

- В ходе проверки удалось выяснить, что на территории населенного пункта спилили 52 дерева. Работы провели на основании постановления главы поселения и соответствующего разрешения. Однако лесорубы немного перестарались и убрали незаконно 13 насаждений, - рассказали в Хабаровской природоохранной прокуратуре.

В итоге администрацию поселения уличили в нарушении принципа рационального использования природных ресурсов и бесконтрольной санитарной обрезке деревьев. Главу поселения обязали принять меры к компенсационной высадке пород. В связи с этим в администрации уже закупили 60 саженцев кедра. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU