2019-06-04T03:41:57+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадков

Осадки возможны на севере региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадковПогода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погода все еще неустойчива. Но атмосферное давление растет благодаря теплому воздуху, который поступает из Китая. Именно он дает нам паузу перед встречей с новым циклоном с западной стороны.

В Биробиджане небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +22+24.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +21+23. Уровень Амура у краевого центра 261 сантиметр. В ближайшие два дня ожидается подъем на 30-35 сантиметров. Температура воды - 15,4 градуса.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +22+24. Уровень Амура у города Юности 157 сантиметров.

В Чегдомыне небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +8+10. Уровень Амура в устье реки 120 сантиметров.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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