В Хабаровском крае запретили проезд большегрузов по нескольким автодорогам

СЕГОДНЯ 02:00 2019-06-04T03:40:23+03:00

К этой вынужденной мере прибегли в связи с работами по восстановлению разрушенных дорог

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В Хабаровском крае временно запретили движение большегрузов по трассам регионального и межмуниципального значения. Речь идет о дорогах в Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Комсомольском, а также районах имени Лазо и имени Полины Осипенко. К столь радикальной мере в регионе решили прибегнуть из-за разрушенного дорожного полотна, которое в скором времени собираются восстановить.

- Так, в планах отремонтировать участки на дорогах "Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый – поселок Амгунь – поселок Могды – поселок Чегдомын" на участке "Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый", "село имени Полины Осипенко – село Бриакан – поселок Березовый, подъезд к поселку Мухен", "Советская Гавань – поселок Ванино", - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что временное ограничение на проезд большегрузов вступило в силу 3 июня, с 24 июня проехать нельзя будет по автотрассе "Советская Гавань – поселок Ванино". Срок действия ограничений – 30 дней. За это время дорожники приведут в порядок разрушенные дороги. Введенные ограничения не распространяются на социально значимые перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU