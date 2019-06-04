2019-06-04T02:55:11+03:00
Происшествия

Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском крае

Трое отравились угарным газом, один сломал ногу
Ольга КИВА
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Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском краеЧетырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В минувшие выходные, 2 июня, в Николаевске-на-Амуре четыре человека пострадали в результате пожара. Огненная стихия порезвилась в одном из жилых домов на улице Школьной. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание случилось в квартире на первом этаже.

- По предварительной информации, в жилом помещении горели домашние вещи. На момент, когда огнеборцы приступили к тушению, пламя уже охватило 20 квадратных метров площади. Его удалось локализовать, а потом и ликвидировать. Погибших нет, однако есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Известно, что после пожара трех человек доставили в больницу с отравлением угарным газом, у одного диагностировали перелом ноги. Причины возгорания устанавливают.

Жителям края напоминают, в случае пожара нужно звонить на телефоны «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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