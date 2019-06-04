Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском крае
В минувшие выходные, 2 июня, в Николаевске-на-Амуре четыре человека пострадали в результате пожара. Огненная стихия порезвилась в одном из жилых домов на улице Школьной. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание случилось в квартире на первом этаже.
- По предварительной информации, в жилом помещении горели домашние вещи. На момент, когда огнеборцы приступили к тушению, пламя уже охватило 20 квадратных метров площади. Его удалось локализовать, а потом и ликвидировать. Погибших нет, однако есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Известно, что после пожара трех человек доставили в больницу с отравлением угарным газом, у одного диагностировали перелом ноги. Причины возгорания устанавливают.
Жителям края напоминают, в случае пожара нужно звонить на телефоны «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU