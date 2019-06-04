2019-06-04T04:37:08+03:00
Общество

Бедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьми

Женщину поставили перед выбором – заплатить порядка 200 тысяч или нести уголовную ответственность
Ольга КИВА
Поделиться:
Бедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьмиБедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Безответственную мать в Хабаровском крае собираются привлечь к уголовной ответственности. Дело в том, что женщина систематически не доплачивала деньги на содержание собственных детей. Она должна была выделять четвертую часть доходов, но об этой обязанности горе-мать, видимо, предпочла забыть. В общей сложности она задолжала несовершеннолетним порядка 200 тысяч рублей.

- Сначала женщину привлекли к административной ответственности. Должницу судили и в качестве наказания назначили ей обязательные работы. Горе-мать хорошо потрудилась, однако выводов из сложившейся ситуации не сделала – алименты она так и не заплатила, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Теперь женщину собираются привлечь к уголовной ответственности. Вполне возможно, что какое-то время она проведет под арестом. Окончательный приговор огласит судья после разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре
Черным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоих
Из Фонда Президентских грантов Хабаровскому краю выделили 21 миллион рублей
Приезжий в Хабаровске оказался жертвой уличной поножовщины
В ЕАО закроют два железнодорожных переезда
Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском крае
В Хабаровске разыскивают жильцов расселяемых бараков
В Хабаровском крае запретили проезд большегрузов по нескольким автодорогам
Погода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадков
Незадачливый дачник в Комсомольском районе попался с зарослями конопли
Санитарная рубка деревьев под Хабаровском оказалась не совсем законной
Подростки в Хабаровском крае смогут заработать денег
Сладостями неизвестного происхождения торговали в школе Хабаровска
В Хабаровском крае и ЕАО выяснили, где живет больше всего должников-алиментщиков
Переломами костей несовершеннолетнего закончилась пьяная езда в Хабаровске
Пожар в Хабаровском крае: в огне погибли трое детей и их бабушка
Рассчитываться за проезд социальной картой в Хабаровске начнут в сентябре
Многодетным семьям в Хабаровском крае стало проще получить землю в собственность
Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шанс
Туристическую тропу обустроили в заповедных лесах Хабаровского края