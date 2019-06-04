Бедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьми

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-04T04:37:08+03:00

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Безответственную мать в Хабаровском крае собираются привлечь к уголовной ответственности. Дело в том, что женщина систематически не доплачивала деньги на содержание собственных детей. Она должна была выделять четвертую часть доходов, но об этой обязанности горе-мать, видимо, предпочла забыть. В общей сложности она задолжала несовершеннолетним порядка 200 тысяч рублей.

- Сначала женщину привлекли к административной ответственности. Должницу судили и в качестве наказания назначили ей обязательные работы. Горе-мать хорошо потрудилась, однако выводов из сложившейся ситуации не сделала – алименты она так и не заплатила, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Теперь женщину собираются привлечь к уголовной ответственности. Вполне возможно, что какое-то время она проведет под арестом. Окончательный приговор огласит судья после разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU