СЕГОДНЯ 03:28 2019-06-04T03:37:01+03:00

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В ЕАО закроют два железнодорожных переезда. В связи с этим будут действовать ограничения проезда автотранспорта на этих участках. Временные неудобства связаны с проведением путевых работ.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, ремонтные работы проведут на железнодорожном переезде «Западный», расположенном на станции «Биробиджан-1», и переезде на перегоне «Семисточный - Кирга».

Начало работ запланировали на 7 июня на восемь часов утра. Закончить ремонт на участках собираются 10 июня в 13 часов. Время указано местное. Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Путевые работы выполняют с целью обеспечить безопасность железнодорожного движения. Автолюбителей предупреждают, что объезд возможен через регулируемый, обслуживаемый дежурным работником, железнодорожный переезд «Восточный», расположенный на станции «Биробиджан-1».

ИСТОЧНИК KP.RU