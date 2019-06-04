Приезжий в Хабаровске оказался жертвой уличной поножовщины

СЕГОДНЯ 04:26 2019-06-04T04:38:40+03:00

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Приехавший по делам в Хабаровск житель Амурска оказался жертвой уличного налетчика. Неизвестный подошел к потерпевшему, показал нож и потребовал отдать ценные вещи. Однако жертва не собиралась просто так сдаваться – мужчина попытался утихомирить злоумышленника, но в ответ получил несколько ударов ножом.

- Происшествие случилось в секторе частной застройки, расположенной в районе остановки «19-я школа». Нападавший поравнялся с потерпевшим, когда тот шел к остановке, а потом напал на него. Неизвестный забрал у пострадавшего сотовый телефон и банковские карты, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Приезжего с проникающими ранениями скорая помощь доставила в стационар, врачи настояли на госпитализации. Сейчас здоровью жителя Амурска ничего не угрожает. Оперативники уже задержали предполагаемого преступника. Фигурант ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Из колонии мужчина освободился в 2018 году. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Максимально возможное наказание за это преступление - это лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU