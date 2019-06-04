2019-06-04T08:19:20+03:00
Происшествия

Черным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоих

Правда, наказание осужденным назначили условное
Ольга КИВА
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Черным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоихЧерным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сели черные лесорубы. Двое мужчин решили в феврале этого года разжиться древесиной. Для этого они отправились в лесной массив недалеко от села Бичевая и спилили там ясень, ильм, липу и орех маньчжурский. В общей сложности ущерб от их действий оценили на сумму 17 тысяч 881 рубль.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, подсудимые вину признали в полном объеме, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, а также написали явку с повинной. Учитывая эти обстоятельства, уголовное дело рассматривали в особом порядке.

Судья учел тот факт, что у подсудимых не было судимостей, а также принял во внимание характеристики личностей обвиняемых. Итогом разбирательства стал приговор, согласно которому каждого из фигурантов лишили свободы на срок один год и восемь месяцев. Правда, наказание определили условное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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