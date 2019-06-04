2019-06-04T08:18:25+03:00
Здоровье

Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре

Так в городе Юности решают кадровый вопрос, возникший в области здравоохранения
Ольга КИВА
Поделиться:
Деньгами и жильем обеспечили медиков в КомсомольскеДеньгами и жильем обеспечили медиков в КомсомольскеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре стараются решить кадровый вопрос в области здравоохранения путем предоставления жилья и выплат. Так, в период с 2015 по 2018 годы в городе Юности медицинским работникам предоставили 62 жилых помещения. Речь идет о квартирах и комнатах в общежитиях, которые выделяют для сотрудников больниц в рамках трудовых отношений с учреждениями здравоохранения.

- К слову, поступающим на работу медицинским и фармацевтическим работникам полагаются единовременные выплаты в сумме 200 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделяют из местного бюджета. Претендовать на финансовую поддержку могут молодые специалисты, прибывшие в город и отработавшие в учреждениях здравоохранения не менее трех лет. Претендентам должно быть не больше 35 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в ноябре 2017 года сертификаты на сумму 200 тысяч рублей получили четыре молодых специалиста, выплаты произвели в мае 2018 года. Также в прошлом году положительные решения приняли по выплатам пяти специалистам.

С 2017 года выплачивается муниципальная стипендия двум студентам – целевикам, обучающимся в Дальневосточном государственном медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Черным лесорубам в Хабаровском крае присудили больше трех лет на двоих
Из Фонда Президентских грантов Хабаровскому краю выделили 21 миллион рублей
Приезжий в Хабаровске оказался жертвой уличной поножовщины
Бедовая мамаша в Хабаровском крае рискует свободой из-за долгов перед детьми
В ЕАО закроют два железнодорожных переезда
Четырех пострадавших от пожара доставили в больницу в Хабаровском крае
В Хабаровске разыскивают жильцов расселяемых бараков
В Хабаровском крае запретили проезд большегрузов по нескольким автодорогам
Погода в Хабаровске на 4 июня 2019 года: днем до +23, без осадков
Незадачливый дачник в Комсомольском районе попался с зарослями конопли
Санитарная рубка деревьев под Хабаровском оказалась не совсем законной
Подростки в Хабаровском крае смогут заработать денег
Сладостями неизвестного происхождения торговали в школе Хабаровска
В Хабаровском крае и ЕАО выяснили, где живет больше всего должников-алиментщиков
Переломами костей несовершеннолетнего закончилась пьяная езда в Хабаровске
Пожар в Хабаровском крае: в огне погибли трое детей и их бабушка
Рассчитываться за проезд социальной картой в Хабаровске начнут в сентябре
Многодетным семьям в Хабаровском крае стало проще получить землю в собственность
Судоремонтному заводу в Хабаровском крае дадут второй шанс
Туристическую тропу обустроили в заповедных лесах Хабаровского края