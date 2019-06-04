Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 05:58 2019-06-04T08:18:25+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре стараются решить кадровый вопрос в области здравоохранения путем предоставления жилья и выплат. Так, в период с 2015 по 2018 годы в городе Юности медицинским работникам предоставили 62 жилых помещения. Речь идет о квартирах и комнатах в общежитиях, которые выделяют для сотрудников больниц в рамках трудовых отношений с учреждениями здравоохранения.

- К слову, поступающим на работу медицинским и фармацевтическим работникам полагаются единовременные выплаты в сумме 200 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделяют из местного бюджета. Претендовать на финансовую поддержку могут молодые специалисты, прибывшие в город и отработавшие в учреждениях здравоохранения не менее трех лет. Претендентам должно быть не больше 35 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в ноябре 2017 года сертификаты на сумму 200 тысяч рублей получили четыре молодых специалиста, выплаты произвели в мае 2018 года. Также в прошлом году положительные решения приняли по выплатам пяти специалистам.

С 2017 года выплачивается муниципальная стипендия двум студентам – целевикам, обучающимся в Дальневосточном государственном медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU