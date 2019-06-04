Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-04T06:23:47+03:00

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Продавщица одного из продуктовых магазинов оказалась жертвой грабителя. Неизвестный зашел в торговый зал как обычный покупатель. Он попросил у женщины бутылку воды. Пока потерпевшая искала товар, фигурант изловчился, залез в кассу и вынул оттуда деньги.

- Продавщица попыталась задержать нарушителя, однако нападавший был явно сильнее. Он ударил женщину и скрылся вместе с деньгами. В общей сложности он похитил 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители вскоре смогли задержать предполагаемого грабителя. Это был безработный ранее судимый 30-летний комсомольчанин. Задержанный пояснил, что деньги потратил на свои нужды. В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Грабеж». На время расследования мужчина будет находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU