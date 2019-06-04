СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-04T08:15:39+03:00

В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 июня помощь пожарных понадобилась жильцам многоэтажки, расположенной на улице Санитарной. В квартире на 10 этаже жилого дома случилось возгорание. Очевидцы заподозрили неладное и вызвали пожарных.

- До приезда огнеборцев из дома самостоятельно выбрались 20 человек. Три человека оставались в гуще событий. Так, в квартире, где бушевало пламя, находились мужчина и женщина. Спастись им помог сосед. В итоге все они выбрались на улицу. Женщина отказалась от госпитализации, а мужчин доставили в больницу с ожогами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар удалось локализовать через 20 минут после поступления вызова в пожарную охрану. Еще через десять минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Огонь разгулялся на территории площадью в 20 квадратных метров, одна из комнат выгорела полностью, коридор частично поврежден. На данный момент сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания. Проверку также проводят сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU