2019-06-04T08:14:26+03:00
Общество

Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО

Для этого изменили областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Ольга КИВА
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Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАОСписок кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
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Семьям, получившим сертификат на маткапитал, придется выбирать кредитные организации из сокращенного перечня. Список стал меньше благодаря поправкам в региональном законодательстве «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

- Из списка исключили микрофинансовые компании, но оставили кредитные потребительские кооперативы. При этом добавили сельскохозяйственные кредитные кооперативы, однако поставили условие - на рынке эти организации должны проработать не менее трех лет. Также из закона убрали понятие «иные организации», зато добавили в список единый институт развития в жилищной сфере (агентство ипотечного жилищного кредитования), - рассказали в пресс-службе Законодательного собрания ЕАО.

Принятые меры помогут усилить контроль за использованием материнского капитала. Это будет своего рода защитой от займов под высокий процент в микрофинансовых организациях. Нередки случаи, когда семья покупает квартиру в кредит, а потом не может за нее расплатиться и в итоге остается на улице. Чтобы таких ситуаций избежать в будущем, решили оставить в перечне подконтрольные Банку России компании, имеющие право работать с ипотекой по материнскому капиталу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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