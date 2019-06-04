2019-06-04T08:23:16+03:00
Общество

Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае

Окончательно устаревший сигнал отключат в конце недели
Ольга КИВА
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Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском краеАналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае в течение недели будут отключать устаревший сигнал аналогового телевидения. Телезрители сначала увидят на своих экранах сообщение о переходе на «цифру», после этого федеральные каналы отключатся.

- Вполне возможно, что не все граждане успели купить оборудование или подключить спутниковое или кабельное телевидение. В связи с этим ожидается большое количество звонков по телефону горячей линии 8-800-100-4212. Специалисты готовы к массовым обращениям жителей. Они будут проконсультировать с 08:00 и до 20:00, - рассказали в региональном министерстве информационных технологий и связи.

Напомним, что настроить оборудование помогают добровольцы. Заявки на вызов волонтеров также принимают по телефону «горячей линии». К слову, в населенных пунктах, где нет возможности подключить «цифру», предложили альтернативный вариант – кабельное или спутниковое телевидение. Подключение производят на льготной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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